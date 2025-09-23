Tele1 televizyonu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Mahkeme, üç isme de yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza atma yükümlülüğü getirdi. Böylece Tele1 yöneticileri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış oldu.

Emekli Albay Orkun Özeller'in Avukatından Dikkat Çeken Açıklama!
Emekli Albay Orkun Özeller'in Avukatından Dikkat Çeken Açıklama!
İçeriği Görüntüle

Soruşturma süreci devam ederken, alınan karar kamuoyunda geniş yankı buldu.

Muhabir: Haber Merkezi