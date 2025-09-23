Tele1 televizyonu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Sorumlu Müdür İhsan Demir ve program moderatörü Musa Özuğurlu, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Mahkeme, üç isme de yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza atma yükümlülüğü getirdi. Böylece Tele1 yöneticileri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış oldu.

Soruşturma süreci devam ederken, alınan karar kamuoyunda geniş yankı buldu.