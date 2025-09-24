İzmir’de kamuoyunda geniş yankı uyandıran kooperatif davasında önemli bir gelişme yaşandı. Tutuklu yargılanan 11 sanıktan 5’i mahkeme tarafından tahliye edildi.
Mahkeme heyeti, davanın diğer tutuklu sanıkları arasında yer alan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Duruşmada sanık avukatlarının savunmaları dinlenirken, tahliye edilen 5 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Kooperatif davası, önümüzdeki duruşmalarda yeni tanıkların dinlenmesi ve bilirkişi raporlarının değerlendirilmesiyle devam edecek.
Muhabir: Haber Merkezi