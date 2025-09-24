Yaklaşık 3 ay önce Muş’ta meydana gelen olayda, ismi açıklanmayan şüpheli, eşini kendisini aldattığı iddiasıyla darbetti. Şüpheli, eşine uyguladığı şiddeti cep telefonuyla kaydederek kayınpederine göndermek istedi. Olay sonrası gözaltına alınan koca hakkında adli işlem başlatıldı.

Sosyal Medyada Paylaşınca Gözaltına Alındı

Aradan geçen 3 ayın ardından şüpheli, darp görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım kısa sürede tepki toplarken, polis ekipleri şüpheliyi Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde gözaltına aldı.

Savcılık Soruşturma Başlattı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada,

“Bahse konu görüntülere ilişkin olarak resen soruşturma başlatılmış olup, 1 kişi gözaltına alınmıştır” denildi.

Kadın Sığınma Evinde

Şiddete maruz kalan kadının ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bir sığınma evinde koruma altında olduğu öğrenildi.