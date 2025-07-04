Buca ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal ve 1 dozer ile yangına müdahale başlatıldı. Yangın, Gaziemir'in Sarnıç bölgesine diğer yandan da Menderes Kısık Mahallesi'ne kadar ilerledi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde İzmir Aydın Otoyolu, Havalimanı Kavşağı-Kısıkköy mevkii arası iki istikamette ayrıca otoyol havalimanı gişelerden Buca Kavşağı arası iki istikamette ulaşıma kapatıldı.

GÖKYÜZÜ DUMANLA KAPLANDI

Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler nedeniyle Yıldızlar Mahallesi ve bölgede bulunan bazı hobi bahçeleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Havanın kararmasının ardından müdahale karadan devam ederken, gece boyunca süren yangın nedeni ile bölgede gökyüzü dumanla kaplandı. Ayrıca yangına Bursa, Manisa, Kayseri, Denizli gibi çok sayıda ilden itfaiye ekipleri desteğe geldi.

2 GÖZALTI

Öte yandan başlatılan soruşturma kapsamında bölgede spiral makinesiyle çalışırken yangına neden olduğu gerekçesiyle dün 2 şüpheli gözaltına alındı. Makineden çıkan kıvılcımların bölgedeki çöplere sirayet ettiği, alevlerin rüzgarın da etkisiyle buradan ormana sıçradığı tespit edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ALEVLERLE MÜCADELE KAMERADA

Yangına müdahale eden ekiplerin alevler arasında kaldıkları anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde büyük özveriyle çalışan orman işçilerinin, arazöz içinde yoğun alevlerin arasında kaldığı ve güçlükle kurtuldukları anlar yer aldı. Ekiplerin yaşadığı panik de görüntülerde duyuldu. Alevlerin arasında kalan itfaiyecilerden birinin "Cehennem oldu burası" dediği, bir diğerinin ise "Camı kapat" diye bağırdığı ve arkadaşlarını "Korkmayın" diyerek sakinleştirmeye çalıştığı duyuluyor.

Ayrıca kara ekiplerinin çalışması gece boyu sürerken havanın aydınlanmasıyla birlikte 4 uçak ve 11 helikopter ile havadan müdahale yeniden başladı. (DHA)

Haber: Yağmur ÖNGÜN-Kadir ÖZEN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)-