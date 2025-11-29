EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı, toplu taşımada hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla yapay zekâ ve dijital teknolojilerin kullanıldığı “Yeni Nesil Otobüs Simülasyon Sistemi”ni uygulamaya aldı.

Filodaki tüm otobüslerin teknik özelliklerine göre geliştirilen sistem, sürücünün performansını gerçek zamanlı ölçerek yapay zekâ ile analiz ediyor. Göz takip sistemi, sürücünün bakış noktalarını izleyip kritik anlarda aynaları kontrol edip etmediğini değerlendirirken; nabız sensörleri sürücünün stres seviyesini objektif biçimde takip ediyor.

Simülasyon aynı zamanda ekonomik sürüş tekniklerini öğreterek yakıt tasarrufu ve araç yıpranmasının azaltılmasını sağlıyor. Projeyle karbon emisyonlarının da düşmesi hedefleniyor.

Eğitim programında, teknik modüllerin yanı sıra uzman psikologlar eşliğinde psikososyal eğitimler, stres yönetimi ve yolcu ilişkileri dersleri de yer alıyor. Eğitimler maksimum 15 kişilik gruplar hâlinde, tüm sürücüler için zorunlu olarak gerçekleştiriliyor.

EGO, yeni sistemle sürücülerin mesleki yeterliliğini artırarak Başkentlilere daha güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı bir toplu taşıma hizmeti sunmayı amaçlıyor.