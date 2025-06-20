Ankara'da şehir içi ulaşımında önemli bir değişikliğe gidilecek. EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Temmuz 2025 tarihinde hayata geçirilecek olan ücretsiz aktarma uygulaması ve yeni ring seferleri düzenlemesi öncesinde hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İstasyonlarda incelemeler yapıldı!

Bu kapsamda, aktarma merkezi olarak kullanılacak Meteoroloji ve Dışkapı Metro İstasyonları’nda teknik saha incelemeleri gerçekleştirildi. EGO Genel Müdürü Adem Yılgın’ın başkanlık ettiği incelemeye ilgili daire başkanları da katıldı.

Gerçekleştirilen incelemelerde, uygulamaların sorunsuz şekilde hayata geçirilebilmesi amacıyla istasyon çevresindeki yolcu akışı, altyapı durumu ve durak konumları yerinde değerlendirildi. Özellikle ring seferlerinin konforlu, düzenli ve zamanında hizmet verebilmesi için saha koşulları titizlikle incelendi.

EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımını daha ekonomik, konforlu ve verimli hale getirmek amacıyla yürüttüğümüz bu yeni uygulamalara ilişkin tüm hazırlıklarımızı büyük bir özenle sürdürüyoruz” denildi.

Ankaralılar, 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirilecek yeni düzenlemelerle birlikte toplu taşımada daha hızlı ve entegre bir ulaşım sistemine kavuşmayı bekliyor.