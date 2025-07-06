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Vali-Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personelin 2025 yılı genel atamalarının tamamlandığını bildirdi.

Demirtaş açıklamasında, “Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi