Vali-Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesindeki personelin 2025 yılı genel atamalarının tamamlandığını bildirdi.
Demirtaş açıklamasında, “Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
Emniyet Genel Müdürlüğümüzde görevli Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbesinde bulunan personellerimizin 2025 yılı Genel Atamaları gerçekleşmiştir.— Mahmut Demirtaş (@mahmutdemirttas) July 5, 2025
Atamaları gerçekleşen personelimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum.
Hayırlı olsun. 🇹🇷🇹🇷🇹🇷 pic.twitter.com/ovUPi60qxV
Muhabir: Haber Merkezi