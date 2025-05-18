Eğitimin, Bilimin ve İnsan Haklarının Öncüsü
Eğitimin, Bilimin ve İnsan Haklarının Öncüsü
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Ege Denizinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Eğriboz ve Çanakkale Ayvacık yakınlarında meydana gelen deprem vatandaşlar tarafından hissedildi.

AFAD verilerine göre Deprem saat 09:58 sularında meydana geldi.

Muhabir: Zehra Önen