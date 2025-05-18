Ege Denizinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Eğriboz ve Çanakkale Ayvacık yakınlarında meydana gelen deprem vatandaşlar tarafından hissedildi.
AFAD verilerine göre Deprem saat 09:58 sularında meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 18, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [250.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-05-18
Saat:09:56:38 TSİ
Enlem:38.79389 N
Boylam:23.30278 E
Derinlik:6.72 km
Detay:https://t.co/KoqBwQXbO5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Muhabir: Zehra Önen