Yoğun kekik ve geven bitkisiyle ünlü Zara ilçesinde, 400 üretici toplam 30 bin 216 kovanda bal üretimi gerçekleştiriyor. Zara Ziraat Odası Genel Sekreteri Zikri Bedir, hasadın sıcak hava nedeniyle öne çekildiğini belirterek, “2024’te 900 ton bal elde etmiştik, bu yıl ise 1200 ton rekolte bekliyoruz. Kalitemiz de oldukça yüksek” dedi. Bedir, arıcılara numune analizlerini mutlaka yaptırmaları çağrısında bulundu.

Zara’da 7 yıldır arıcılık yapan Enes Kuzu ise bölgedeki doğal koşulların Zara balına eşsiz bir aroma kattığını söyledi. Kuzu, “Geçen yıl kovan başına 10-15 kilo verim alıyorduk. Bu yıl ise 20-30 kilo arasında değişiyor. Özellikle yüksek kesimlerde kovan başına 30 kiloya kadar çıkabiliyor. Bal koyu, aromalı ve çok kaliteli” diye konuştu.

Kuzu, 50 kovanıyla bu yıl 1200 kiloya kadar bal elde edebileceğini belirtti. Aşırı sıcaklar nedeniyle hasat sezonuna biraz erken başladıklarını ifade eden üreticiler, coğrafi işaretli Zara balının hem iç pazarda hem de ihracatta yüksek talep gördüğünü vurguluyor.