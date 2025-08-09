Açıklamada, “Endonezya, İsrail'in Gazze'yi ele geçirmeye yönelik tek taraflı kararını kınamaktadır” ifadelerine yer verildi. Bu adımın, Gazze’deki insani krizi daha da derinleştirdiği belirtildi.

UCM Hatırlatması ve İki Devletli Çözüm Vurgusu

Endonezya, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nezdinde yasa dışı olduğunu hatırlattı. Ülke, iki devletli çözüm çerçevesinde bağımsız ve egemen Filistin devletine olan desteğini yineledi.

BM ve Uluslararası Topluma Çağrı

Endonezya, BM Güvenlik Konseyi ile uluslararası toplumu, İsrail’in yasa dışı eylemlerini durdurmak için somut adımlar atmaya davet etti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planıonaylamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Fox News’e verdiği röportajda, “Gazze’nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini” söylemişti.