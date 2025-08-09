Kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni sezonda mavi-beyaz formamız altında mücadele edecek olan Brodie Hofer’e Halkbank ailesine hoş geldin diyor; sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmesini diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kariyer Geçmişi ve Olimpiyat Deneyimi

1999 doğumlu ve 199 cm boyundaki Brodie Hofer, voleybol kariyerine Kanada’da Trinity Western Universitytakımında başladı. Hofer, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda Kanada Milli Takımı forması giydi.

Halkbank, yeni transferiyle hem Efeler Ligi hem de Avrupa arenasında iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.