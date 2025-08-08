Diyanet İşleri Başkanlığı, bu haftaki Cuma hutbesinde modern tatil anlayışına sert eleştiriler yöneltti. “Günümüzde tatil organizasyonları, Allah’ın hükümlerini hiçe sayan, helal haram hassasiyetinden uzak, lüks ve israfın zirveye ulaştığı, arzu ve isteklerin sınır tanımadığı bir hâl almıştır” ifadelerine yer verilen hutbede, mevcut tatil alışkanlıklarının İslamî değerlerle bağdaşmadığı vurgulandı.

Diyanet’in bu açıklamaları kamuoyunda tartışma yarattı. Vatandaşların yıl boyunca çalıştıktan sonra birkaç gün dinlenmek, seyahat etmek ya da keyif aldığı aktiviteleri yapmak istemesinin “sınır tanımayan arzu ve istek” olarak tanımlanması, bazı kesimlerce tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, hutbenin halkın yaşam tarzına müdahale olarak görüldüğü ve toplumsal gerçeklikten kopuk olduğu yönünde eleştiriler dikkat çekti.

Ayrıca, Diyanet’in kendi bütçesiyle yaptığı yüksek harcamalar ve lüks makam araçları geçmişte sık sık kamuoyunun gündemine gelmişti. Bu nedenle bazı yurttaşlar, kurumun tatilde yapılan harcamaları “israf” olarak nitelendirmesini “çelişkili” buldu.