Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Sanatoryum Caddesi’nde gerçekleştirdiği ziyaret sırasında esnaf ve mahalle sakinlerinin taleplerini tek tek dinleyerek anında çözüm yolları aradı. Temizlik, yol bakımı, çevre düzenlemesi ve sosyal yardım gibi pek çok konuda hızlı adımlar atan Özarslan, ilgili birim müdürlerine sahada direktif vererek taleplerin kısa sürede karşılanmasını sağladı.

“Halkın memnuniyeti bizim önceliğimiz”

Başkan Özarslan’ın erişilebilir ve sonuç odaklı belediyecilik yaklaşımı, Keçiören halkı tarafından büyük takdir topluyor. Vatandaşlar, sorunlarının bizzat yerinde dinlenmesi ve hızlı çözümler bulunmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu yöntemle bölgede güven ve samimiyetin pekiştiğini belirtti.

“Belediyeciliği sokakta yapıyoruz”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, belediyeciliğin ancak halkla iç içe yapılabileceğini vurgulayarak, “Belediyecilik hizmetlerini makam odasında değil, doğrudan sokakta sürdürüyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın talepleri bizim en önemli önceliğimiz. Gelen her öneri ve talebi dikkatle dinleyip, çözmek için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Ziyaretten memnun kalan esnaf da Başkan Özarslan’a teşekkür etti.