Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Doğançay mevkiinde çıkan orman yangını, bir kez daha enerji iletim hatlarının orman ekosistemleri üzerindeki tehlikelerini gündeme taşıdı. Yangının, elektrik hattı altında başladığı bildirildi.

Kuzey Ormanları Savunması tarafından yapılan açıklamada, orman alanlarının yıllardır enerji üretim ve iletim projeleriyle delik deşik edildiği, bu durumun da yangın riskini ciddi şekilde artırdığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Uzmanlar, bilim insanları ve STK’lar olarak sayısız kez uyardık: Ormanları enerji üretim ve iletim sahalarına çevirmeyin, her an yangın tehdidi altında bırakmayın dedik. Sonuç bu."

Doğal yaşam alanlarının enerji projeleriyle kuşatılmasının, sadece ekosistemleri değil, aynı zamanda yerleşim alanlarını da riske attığına dikkat çeken çevre örgütleri, bu tarz projelere artık dur denmesi gerektiğini savunuyor.