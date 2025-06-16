Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı sosyal medya mecralarında yer alan ‘İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığına dair iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Türkiye ile İsrail arasında sivil-askeri, herhangi bir havacılık faaliyeti olmadığından havalimanlarımızda ve hangarlarımızda herhangi bir İsrail uçağı da bulunmamaktadır. Türkiye, İsrail’in Filistinlilere yönelik başlattığı insanlık dışı vahşi saldırılardan sonra bu ülke ile olan tüm uçuşlarını ve havacılık faaliyetlerini nihayete erdirmiştir. Öyle ki Türk hava sahasının İsrailli yetkililer tarafından kullanılmasına dahi izin verilmemiş ve muhtelif zamanlarda bu durum basına yansımıştır. Vatandaşlarımızın manipülatif haberlere itibar etmemeleri, bu haberleri yayınlayan kurum ve kişiler hakkında ulusal güvenliğimizi tehdit açısından hukuki sorumluluklar doğabileceğini bildiririz” ifadelerine yer verildi.

Bazı sosyal medya mecralarında yer alan "İsrail sivil uçak filosunun bir kısmının Türkiye'de konuşlandırıldığı"na dair iddialar tamamen gerçek dışıdır.



Türkiye ile İsrail arasında sivil-askeri, herhangi bir havacılık faaliyeti olmadığından havalimanlarımızda ve hangarlarımızda… pic.twitter.com/E080OxPjMs — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) June 15, 2025