Diyabet, halk arasında "şeker hastalığı" olarak da bilinen, kandaki şeker oranının normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Vücudun yeterli insülin hormonu üretememesi ya da üretilen insülinin etkili bir şekilde kullanılamaması sonucu gelişir. Uzmanlar, kontrol altına alınmayan diyabetin kalp, böbrek, göz ve sinir sistemi gibi hayati organlara zarar verebileceği uyarısında bulunuyor.

Sağlık yetkilileri, dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın diyabet nedeniyle yaşam kalitesinin düştüğünü belirtiyor. Türkiye’de de hastalığın görülme sıklığı son yıllarda artış gösteriyor. Özellikle hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme ve obezite, diyabetin başlıca risk faktörleri arasında yer alıyor.

DİYABETE ÇARE BULUBDU İDDİASI

Gazeteci Adelia Sfishta, sosyal medya platformu X üzerinden Tip-1 diyabete çare bulunduğunu iddia ederek şu paylaşımı yaptı:

"Tip-1 diabete de çare bulunmuş..

Deneydeki 12 hastadan 10'u iyileşmiş..

1 doz yapılan aşı, vücudun yeniden insülin üretmesini tetikliyor ve vücut bir daha ilaca gerek duymadan kendi insülinini üretebiliyor ve Tip-1 iyileşiyor.

Yakında yaygın kullanıma sunulacakmış."

Tip-1 diabete de çare bulunmuş..

Deneydeki 12 hastadan 10'u iyileşmiş..

1 doz yapılan aşı, vücudun yeniden insülin üretmesini tetikliyor ve vücut bir daha ilaca gerek duymadan kendi insülinini üretebiliyor ve Tip-1 iyileşiyor.

Yakında yaygın kullanıma sunulacakmış.. pic.twitter.com/iqjWXxRvkI — Adelina Sfishta (@AdelinaSfishta) June 26, 2025