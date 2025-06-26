Bugün, 26 Haziran, Birleşmiş Milletler tarafından 1987 yılında ilan edilen Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü olarak anılıyor . Bu özel günün amacı, toplumu uyararak, uyuşturucu kullanımının ve kaçakçılığının yarattığı sağlık, sosyal ve ekonomik tehditlere karşı küresel çapta birliktelik sağlamak.

Seçilen tarih, 1839'da Çin'in Humen kentinde afyon ticaretine karşı başlatılan tarihi operasyona dayanıyor; bu operasyon, Birinci Afyon Savaşı'nın fitilini ateşledi. BM Genel Kurulu, 7 Aralık 1987 tarihinde alınan karar ile dünya çapında bu mücadeleyi kuvvetlendirmeye karar verdi.

BM Genel Sekreteri António Guterres, uyuşturucu kullanımının küresel çapta ağır insani ve sağlık sonuçları yarattığını; özellikle sentetik uyuşturucuların tehlikesini vurguluyor. "Kırılma noktası, önleme işine yatırım yapmak gerekir" diyor.

UYUŞTURUCU KULLANIMININ ALTINDA YATAN SEBEPLER NELERDİR?

Uyuşturucu kullanımın altında her bireyde farklılık gösteren çeşitli sebepler yatar. Özellikle genç yaşta ortaya çıkan kimlik sorunları, gelecek kaygıları, maddi sorunlar, ailevi problemler genç yaştaki bireyleri madde kullanımına iterek bir bunu kaçış yolu olarak görmelerini sağlayabilir. Bu noktada ailelere düşen; madde bağımlısı bireyin yanında olmak, onu dinlemek, ona kulak vermek, yargılamaktan kaçınmak ve onu tedaviye ikna etmektir. Tedaviye ikna ederken ise baskıdan kaçınılmalı bireye güvende olduğu hissettirilmelidir.

Türkiye’de de benzer etkinlikler gerçekleştiriliyor. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları, okullar ve sağlık kurumları tarafından seminerler, bilgilendirme kampanyaları ve sosyal medya kampanyaları düzenleniyor. Bu etkinliklerde, özellikle gençlerin bağımlılığa karşı korunmasına yönelik tedbirler hatırlatılıyor.