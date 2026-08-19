Türkiye Diyanet Vakfı, sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalarına katarakt ameliyatı projesiyle devam ediyor.

Görme kalitesinin azalmasına yol açan katarakt, özellikle sağlık hizmetlerine erişimin sınırlı olduğu ve maddi imkanların yetersiz kaldığı bölgelerde günlük yaşamı önemli ölçüde etkileyebiliyor. Hastalık, tedavi imkanına ulaşamayan kişilerin eğitim ve çalışma hayatının yanı sıra sosyal yaşamlarını da zorlaştırabiliyor.

20'yi aşkın ülkede katarakt ameliyatı desteği

TDV tarafından 2018 yılında hayata geçirilen proje kapsamında Etiyopya, Yemen, Güney Sudan, Çad ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin de aralarında bulunduğu 20'yi aşkın ülkede katarakt hastalarının tedavilerine destek veriliyor.

Organizasyonlar kapsamında hastaların öncelikle muayeneleri gerçekleştiriliyor. Ameliyatlar ise yerel hastanelerde, uygun hijyen koşulları ve sağlık standartları gözetilerek yapılıyor.

Hayırseverlerin katkılarıyla sürdürülen proje kapsamında TDV, bugüne kadar 5 bine yakın kişinin katarakt tedavisine destek sağladı.

Ameliyat sonrası günlük yaşama dönüş kolaylaşıyor

Katarakt nedeniyle çevresini bulanık veya puslu gören ve günlük işlerini yapmakta güçlük çeken hastalar, gerçekleştirilen ameliyatların ardından daha iyi görme imkanına kavuşuyor.

Vakfın çalışmalarıyla hastaların yalnızca tedavi edilmesi değil, eğitimlerini sürdürebilmeleri, çalışma hayatına katılabilmeleri ve günlük yaşamlarını daha bağımsız şekilde devam ettirebilmeleri de amaçlanıyor.

Hayırseverler projeye destek olabiliyor

Katarakt ameliyatı projesine katkıda bulunmak isteyenler, Türkiye Diyanet Vakfı'nın katarakt ameliyatları bağış sayfasıüzerinden bağış yapabiliyor. Ayrıca “SAĞLIK” yazıp 5601'e SMS gönderilerek 25 TL destek sağlanabiliyor.