Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Libya’nın başkenti Trablus ve mücavirindeki tırmanmayı yakından takip ediyoruz.

Taraflara, zaman kaybetmeksizin tam ve kalıcı ateşkes sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü yolunda diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz.

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Türkiye, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümü teminen üzerine düşeni yapmaya hazırdır."

Muhabir: Haber Merkezi