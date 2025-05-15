Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Libya’nın başkenti Trablus ve mücavirindeki tırmanmayı yakından takip ediyoruz.

Taraflara, zaman kaybetmeksizin tam ve kalıcı ateşkes sağlanması ve anlaşmazlıkların çözümü yolunda diyaloğa girilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Türkiye, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümü teminen üzerine düşeni yapmaya hazırdır."