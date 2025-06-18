Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2025 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Verilere göre dış ticaret haddi, geçen yılın aynı ayına göre 1,9 puan artarak 88,4 seviyesine çıktı.

TÜİK’in yayımladığı verilere göre, ihracat birim değer endeksi Nisan 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre %3,3 artış gösterdi. Alt gruplarda en dikkat çekici artış %11 ile gıda, içecek ve tütün ürünlerinde görülürken, yakıtlarda %17,6 oranında düşüş yaşandı. İmalat sanayi ürünleri (gıda, içecek, tütün hariç) ise %3,7 artış kaydetti.

İhracat ve İthalat Miktar Endeksinde Artış

İhracat miktar endeksi, Nisan ayında yıllık bazda %4,4 artış gösterdi. Ancak gıda, içecek ve tütünde %4,7’lik bir düşüş gözlenirken, imalat sanayinde %8,3 artış kaydedildi.

İthalat birim değer endeksi ise aynı dönemde %1,1 artış gösterdi. Bu artışın en büyük payı %22,3 ile gıda, içecek ve tütün grubundan geldi. Buna karşın yakıt fiyatlarında %11,3 ve ham maddelerde (yakıt hariç) %1,8 oranında azalma yaşandı.

İthalat miktar endeksi ise bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %11,5 oranında arttı. Gıda ürünleri %9,1, ham maddeler %13,7 ve imalat sanayi ürünleri %10,7 oranında artış gösterdi.

Dış Ticaret Haddi 88,4'e Yükseldi

Dış ticaret haddinin hesaplanmasında, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesi esas alınıyor. Bu orana göre, dış ticaret haddi Nisan 2024’e kıyasla 1,9 puan yükselerek 88,4 olarak kaydedildi. Bu artış, Türkiye'nin dış ticarette birim bazında göreceli kazancında iyileşme olduğunu gösterdi.