MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada hem muhalefete hem iktidara dikkat çeken mesajlar verdi. Yeni anayasa çağrısını yineleyen Bahçeli, erken seçim tartışmalarına da sert çıktı.

Bahçeli, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yıkmak için çırpınanlara fırsat verilmeyecektir” diyerek sistemin arkasında durduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2028 seçimlerinde de ortak adayları olduğunu belirten Bahçeli, "2028 yılı haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine hazırız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayımızdır" dedi.

Erken seçim söylemlerinin "zırva" olduğunu belirten Bahçeli, “Erken seçim yaygarası koparanlar, siz bu kadar mı milletsizsiniz, siz bu kadar mı ülkesizsiniz?” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Yeni anayasa konusunda ise çağrısını yineleyen Bahçeli, “Sivil, geniş toplumsal uzlaşmayla hazırlanmış, Türk milletinin ruh köküne uygun yeni anayasa talebimizden geri adım atmayacağız” dedi.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da değinen Bahçeli, uluslararası topluma tepki göstererek “Netanyahu, Hitler’i bile sollamış bir canavardır. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu zulüm cezasız kalmamalıdır” şeklinde konuştu.

Bahçeli’nin konuşmasında dikkat çeken başlıklar arasında, ekonomik dalgalanmalara karşı "ekonomik bağımsızlık" vurgusu ve sosyal medya üzerinden yürütülen "siyasi operasyonlar" uyarısı da yer aldı.