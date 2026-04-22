Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demirören Medya Grubu TV Grup Başkanı Murat Yancıve beraberindeki heyeti kabul etti.

MHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, heyette CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova ile Kanal DAnkara Temsilcisi Zafer Şahin de yer aldı. Görüşmede son dönemdeki iç ve dış siyasi gelişmeler ele alındı.

Bahçeli, yerli ve milli medyanın önemine dikkat çekerek özellikle televizyon yayıncılığının devlet ve millet açısından kritik bir rol üstlendiğini ifade etti. Türk dizilerinin uluslararası alandaki başarısına değinen Bahçeli, bu yapımların Türkiye’nin tanıtımına önemli katkı sağladığını ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Bahçeli ayrıca, Uzak Şehir dizisini yakından takip ettiğini belirterek, yapımı kaçırmadan izlediğini dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Ziyaret kapsamında Murat Yancı, Bahçeli’ye Ferdi Tayfur’un nostaljik plakları ile Demirören Yayınları’ndan çıkan “Sultan II. Abdülhamit Dönemi: Suriye” kitabını takdim etti.