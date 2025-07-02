İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoglu partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan seslenerek" Daha iyi bir anayasa yapmak istiyorsan, gel parlamenter sisteme dönelim Türkiye'nin çıkışı Parlamenter sistemdir" dedi.

Dervişoğlu, konuşmasını devam eden orman yangınları ve 2 Temmuzdaki Sivas katliamına değinerek başladı. İyi Parti Genel Başkanı Dervişoglu "Temmuz ayları ateşler içinde geçiyor. Bu ateşler kimi canlarımızı, kimi ormanlarımız yakıyor. Ateşleri kavuştuğu yüreklere sabır ve katledilenlere rahmet diliyorum. Yangından medet umanlar, yangını fırsata çevirenlere Allah gün yüzü göstermesin" diye konuştu.

"ELİNİ TUTAN MI VAR!"

Anayasa değişikliği konusuna da değinen Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendi. Kuvvetler ayrılığını tesis etmek, milletin tükenen adalet duygusunu yeşertmek için, Parlamenter sisteme dönülmesi gerektiği söyledi.

Dervişoğlu "Bu akılla daha demokratik anayasa yapmak istiyorlar. Ancak bu sistemle olmuyor. Bunu 86 milyon gördü. Türkiye'nin çıkışı Parlamenter sistemdir. Elinizi tutan mı var. Komisyon kurmaya hazırız" dedi.