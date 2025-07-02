İtalya’nın güneyinde bulunan Palermo kentinde, kalp rahatsızlığı bulunan 53 yaşındaki bir kadın aşırı sıcak nedeniyle yaşamını yitirdi. Kuzeydeki Bologna yakınlarında ise bir otopark şantiyesinde çalışan 47 yaşındaki göçmen kökenli bir işçi, sıcak hava koşullarına bağlı olarak hayatını kaybetti.

Yetkililer, sıcak havanın sağlık sorunlarını tetiklediğine dikkat çekti.

Sıcak Çarpması Vakaları ve Acil Servis Başvuruları Arttı

İtalya genelinde aşırı sıcaklıkların etkisiyle sıcak çarpması şikayetiyle hastaneye başvuranların sayısında artış yaşandı. Acil servislerde yoğunluk yaşanırken, özellikle risk gruplarının sıcak havaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Elektrik Kesintileri ve Kırmızı Alarm Uyarısı

Floransa ile Bergamo kentlerinde, yüksek sıcaklık ve yoğun elektrik tüketimi nedeniyle elektrik kablolarının aşırı ısınması sonucu elektrik kesintileri yaşandı. Yetkililer, bugün için 18 kentte aşırı sıcaklar nedeniyle ‘kırmızı alarm’ ilan ettiklerini açıkladı.

Vatandaşlara su tüketimi, dışarıda dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.