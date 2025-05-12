Hatay'ın Defne ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde enkaz altından kurtarılan ve Ankara'da tedavi altına alınan travmalı kedi Defne, uzun süren tedavi sürecinin ardından yeni yuvasına kavuştu. DHA'nın haberi sayesinde dikkat çeken Defne'yi, Bursa'dan gelen hayvansever bir aile sahiplendi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası Hatay’ın Defne ilçesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ağır yaralı olarak bulunan Defne isimli kedi, Ankara’daki bir veteriner fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine getirildi. Burada yapılan yoğun tedaviyle sağlığı büyük ölçüde düzelen kedi, baş travmasına bağlı denge sorunları yaşıyordu. Uzun süredir kalıcı bir yuva bekleyen Defne'nin hikayesi DHA’da yayınlanan haber sonrası geniş kitlelere ulaştı.

Haberin ardından Bursa’da yaşayan 62 yaşındaki Neriman Bilindir, veteriner kliniğinde görev yapan kızı Ümran Bilindir ve oğlu Ercan ile birlikte Ankara’ya gelerek Defne’yi sahiplendi.

‘Yanımızda Çok Rahat Olacak’

Ev kadını Neriman Bilindir, "Aylardan beri televizyonumuz bozuktu, sonunda yaptırabildik. Televizyonun yapıldığı ilk gün bu haber çıkınca, kızım 'Anne, bu bizim şansımız, kısmetimiz. Almak istiyoruz' dedi. Hemen başvurduk. Bursa’dan buraya geldik. İnşallah kedimize güzel bir yuva bulduk. Bizim yanımızda çok rahat olacak, inşallah" dedi.

Veteriner kliniğinde çalışan Ümran Bilindir ise, "Defne’yi haberlerde görmüştüm ve çok duygulandık biz. 3 kedim, 2 de köpeğim var; Defne de inşallah 6'ncı kızımız olacak. Çok mutluyuz. Kendim de bir veteriner kliniğinde çalışıyorum. Her şey için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

‘İnşallah Ömürlük Yuvası Olur’

Defne’nin tedavi sürecini yürüten Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapisti Yağmur Denli ise yaşadığı duyguları şöyle aktardı: "Defne çok hassas bir çocuk, enkazdan kurtarıldı. İlk haber yayınlandıktan yaklaşık 15 dakika sonra, Bursa’dan gelen hanımefendiyle anlaştık. Bize çok isteyerek ulaştı. Aslında onu isteyen çok kişi olmuştu. Bizim için iyi bir yuvaya gitmesi çok önemliydi. Ömürlük bir yuvası olması çok değerli; çünkü engelli bir çocuk. Şu an kendi hayatını idame ettirebiliyor; ama denge problemi yaşadığı için ara ara ufak kazalarımız oluyor. Bunun bilincinde olan ve ona ömür boyu bakabilecek biri olması önemliydi. Bugün de yeni yuvasına gidiyor. Biraz buruğuz ama çok da mutluyuz. İnşallah ömürlük olur yuvası."