AFAD, Marmara Denizi Silivri açıklarında bugün saat 12.49’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Kurumdan yapılan yazılı bilgilendirmeye göre, İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir gibi çevre illerde de şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı.

Tüm afet grubu temsilcilerinin, AFAD Başkanlığı bünyesindeki Afet ve Acil Durum Merkezi’nde bir araya geldiği vurgulanan açıklamada, ilgili kurumların sahada gerçekleştirdiği taramalar ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların değerlendirmeye alındığı belirtildi. Yapılan çalışmalar doğrultusunda, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yıkım ihbarı bulunmadığı ifade edildi.

AFAD, gelişmeleri yakından izlemeye devam ettiklerini belirterek, kamuoyunu resmi kaynaklardan gelecek bilgilendirmelere itibar etmeye davet etti.