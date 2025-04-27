Zorlu finansal koşullar ve büyük borç yükü nedeniyle kadrosunu güçlendiremeyen, altyapıdan oyuncu çıkararak sahaya çıkan yeşil-siyahlı ekip, bu sezon tarihinde ilk kez amatör kümeye düşmenin üzüntüsünü yaşadı.

Büyük Borç Yükü ve Transfer Yasağı

Son yıllarda sürekli yönetim krizleri ve transfer yasağı ile boğuşan Denizlispor, geçtiğimiz sezon 3. Lig 4. Grup'ta mücadele etmiş ve Tiago Lopes'e olan borcu nedeniyle ilk yarıda 6 puanı silinmişti. Buna rağmen, sezon boyunca genç oyuncularla sahaya çıkarak direnmeye çalışan takım, son haftaya kadar ligde kalma şansı buldu. Ancak ne yazık ki bu fırsatı değerlendiremeyerek, son haftada Niğde Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı ve 21 puanla sondan ikinci sırada kalarak amatör kümeye düştü.

Son Hafta Fırsatı Tepildi

Son haftada alt sıralardaki rakiplerinin kaybetmesi, Denizlispor için bir umut ışığı doğurdu. Ancak evinde iddiasız Niğde Belediyespor'u yenmesi gereken takım, bu fırsatı değerlendiremeyerek sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı ve ligde kalma şansını yitirdi. Bu sonuçla Denizlispor, 1 puan farkla amatör kümeye düşerken, kulüp tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşadı.

Taraftarlar Statta ve Dışarıda Öfke Patlaması Yaşadı

Denizlispor’un küme düşmesinin ardından taraftarlar büyük bir öfke patlaması yaşadı. Sezon boyunca takıma destek veren yeşil-siyahlı taraftarlar, takımın büyük fırsatı değerlendirememesi ve küme düşmesi nedeniyle stadyumu adeta savaş alanına çevirdi. Taraftarlar, koltukları kırarak sahaya atarken, tribünlerdeki pankartları ateşe verdi. Futbolculara, yönetim kurulu üyelerine ve rakip takıma büyük tepkiler gösteren taraftarlar, olayları daha da büyütüp stadyum dışında da uzun süre protestolarını sürdürdü.

Denizlispor İçin Zorlu Bir Gelecek

Denizlispor, 2021 yılında Süper Lig’den düşmesinin ardından geçirdiği zorlu süreçte, yönetimsel sorunlar, borç yükü ve transfer yasağı gibi sebeplerle bir türlü toparlanamadı. Bu sezon, yaşanan tüm olumsuzluklar ve son maçta kaybedilen şans, kulübün tarihinin en zorlu dönemini başlatmış oldu. Amatör kümeye düşen Denizlispor, gelecek yıllarda yeniden ayağa kalkabilmek için ciddi bir yapılanma sürecine girecek.

Taraftarların, futbolcuların ve kulüp yönetiminin yaşadığı hayal kırıklığı, Denizlispor’un bu zor dönemi atlatabilmesi için ciddi adımlar atılması gerektiğini gösteriyor. Kulübün geleceği, nasıl bir yapı ve yönetim anlayışıyla şekillenecek, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.