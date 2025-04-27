. 3. Lig 2. Grup’ta geçen hafta Silivrispor’u deplasmanda mağlup ederek şampiyonluğu garantileyen Muğlaspor, son hafta evinde Mazıdağı Fosfatspor ile oynadığı maçın ardından şampiyonluk kupasına kavuştu.

Muğlaspor’un Şampiyonluk Kutlamaları

Muğla Atatürk Stadı’nda oynanan 90 dakikanın ardından yeşil-beyazlı ekip, sezonun finalini taraftarlarıyla birlikte yaparak büyük bir coşku yaşadı. Maçın ardından düzenlenen kupa töreninde futbolcular ve teknik heyet, şampiyonluk kupasına kavuşmanın mutluluğunu doyasıya yaşadı.

Furkan Demir’den Romantik Sürpriz

Kupa töreni öncesinde, Muğlaspor’un başarılı futbolcusu Furkan Demir, maçta gösterdiği performansla göz doldurduğu kadar özel bir an da yaşadı. Demir, maç sonrası taraftarlara üçlü çektirirken, kız arkadaşı Deniz Kaman’a diz çökerek evlenme teklifi yaptı. Kaman’ın ‘evet’ cevabının ardından çiftin gözyaşlarını tutamaması, kutlamalara duygu dolu bir anı ekledi.

Zafer Turu ve Kutlamalar

Kupa töreninin ardından, şampiyonluk coşkusunu Menteşe merkezine taşıyan Muğlaspor futbolcuları, üstü açık otobüsle zafer turu attı. Binlerce taraftarın katılımıyla meydanda gerçekleşen kutlama, gece geç saatlere kadar devam etti. Muğlaspor’un tarihi başarısı, tüm şehirde büyük bir sevinçle kutlandı.

Muğlaspor’un 2. Lig Hedefi: Yeni Başlangıçlar

Bölgesel Amatör Lig’den 3. Lig’e ve şimdi de 2. Lig’e yükselen Muğlaspor, 18 yıl aradan sonra yeniden profesyonel ligde mücadele etme fırsatını elde etti. Şampiyonlukları ve zaferleriyle adından sıkça söz ettiren yeşil-beyazlı ekip, 2. Lig’deki ilk sezonunda daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor. Taraftarları ve kulüp yönetimi, takımın bu büyük başarısının ardından yeni hedeflere odaklanarak 2. Lig’deki serüvenine heyecanla başlayacak.

Muğlaspor’un şampiyonluk kutlamaları ve Furkan Demir’in evlenme teklifine dair görüntüler, bu unutulmaz anları ölümsüzleştirerek takımın tarihindeki önemli bir yer edindi.