Olay, akşam saatlerinde Darıca Belediyesi'nde meydana geldi. Belediye çalışanı bir zabıta personeli, yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle silahla kendini vurmak istedi. O esnada yanında bulunan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, duruma müdahale ederek personeli sakinleştirmeye çalıştı. Ancak ateşlenen silahtan çıkan seken kurşun Bıyık’ın koluna isabet etti.

Belediye Başkanı Hastaneye Kaldırıldı: Durumu İyi

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Başkan Bıyık’ın sağlık durumunun iyi olduğu, yalnızca hafif bir sıyrıkla olayı atlattığı belirtildi. Başkan, tedbir amaçlı müşahede altında tutuluyor.

Darıca Belediyesi’nden Resmî Açıklama

Darıca Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belediyemizde görevli bir personelimizin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunması sonucu, olay yerinde bulunan Belediye Başkanımız Sn. Muzaffer Bıyık seken bir kurşunla yaralanmıştır… Başkanımızın genel durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altındadır.”

Açıklamada ayrıca, olayla ilgili adli sürecin başlatıldığı ve gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağı belirtildi.

Zabıta Personelinin Durumu Ciddi

İntihar girişiminde bulunan zabıta personelinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili emniyet ve yargı birimleri soruşturma başlattı.