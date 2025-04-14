M. UMUT KARAKÜLAH

Ankara’daki Malatya İli Darende İlçesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin Olağan Genel Kurulu 13 Nisan 2025 Pazar günü Derneğin Necatibey Ceddesi’ndeki lokalinde gerçekleştirildi.

Mevcut Başkan Mehmet Gültekin’in yeniden aday olmadığı seçime tek liste olarak katılan Derviş Kihtir, oy birliği ile yeni başkan seçildi. Divan Başkanlığına emekli bürokrat Hakkı Güngör Gürbüz, katip üyeliğe emekli öğretmen Hulusi Bişgin seçildiler. Saygı duruşu, İstiklal Marşı’mızın okunması ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi ve genel kurul olgun bir havada tamamlandı.

Ankara’da ilk kurulan hemşeri derneklerinden birisi olan ve 1949 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Darendeliler Derneği’nin önceki başkanları Petrol Ofisi ve Vakıflar Eski Genel Müdürü Mehmet Gültekin, TSE Daire Başkanlığı görevinden emekli Şevket Soylu, son başkan Mehmet Gültekin ile birlikte Gazeteciler Önder Sürenkök ve Cengiz Özer, Malatyalılar Derneği eski başkanı Yakup Demir, Kuluncaklılar Derneği Başkanı Mahmut Aslan ile birlikte çok sayıda dernek üyesinin ve konukların katıldığı genel kurul dilek ve temennilerin görüşülmesi ile sona erdi. Genel kurul sonrası yıllardır bir araya gelemeyen hemşeriler ve dostlar doyasıya sohbet imkanı buldular.

Yeni Başkan Derviş Kihtir, yaptığı teşekkür konuşmasında Derneğin faaliyetlerini geliştireceklerini, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Darende ile hemşerilerine hizmet edeceklerini ifade etti.