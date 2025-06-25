Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan: “Hollanda ile İş Birliğini Geliştirmekte Kararlıyız”

Görüşmede; Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel konular ve küresel meseleler masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Hollanda ile halihazırda güçlü olan ilişkilerini, yeni iş birliği potansiyelleriyle daha da derinleştirmekte kararlı olduğunu vurguladı.

Ayrıca Erdoğan, Schoof’a NATO Zirvesi kapsamındaki ev sahipliği ve başarılı organizasyon nedeniyle teşekkür ederek tebriklerini iletti.