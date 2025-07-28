Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Eskişehir’de çıkan yangına müdahale ederken şehit olan 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsüne rahmet diledi. Ayrıca Hatay İskenderun’da aşırı sıvı kaybı nedeniyle şehit olan askerler Hayrullah Halit Karaman ve Semih Erdoğan için de başsağlığı mesajı verdi.

“İhmali olanlara gereken yapılacak”

Şehitler için başlatılan soruşturmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, “Milletçe hepimizi derinden etkileyen bu iki elim olayın detayları en kısa sürede ortaya çıkacak. İhmali olanlar varsa, gereken yapılacak. Devletimiz şehit ailelerinin yanındadır” ifadelerini kullandı.

“Türkiye çok yönlü bir kalkınma sürecinde”

Türkiye’nin savunmadan eğitime, sanayiden tarıma her alanda büyük bir atılım içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, yapılan yatırımların ülkenin dört bir yanını kalkındırdığını söyledi. Erdoğan, “Otoyollar, havalimanları, hastaneler, fabrikalar gibi dev projelerle Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı, savunma ve dış politikada da Türkiye’nin son yüzyılın en güçlü dönemini yaşadığını ifade ederek, devletin tüm kurumlarının uyum içinde çalıştığını, hükümetin gündeme hâkim olduğunu belirtti.

“Büyük ve güçlü Türkiye idealine hiç olmadığı kadar yakınız”

Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Önümüze çıkan engellere ve kurulan tuzaklara takılmadan hedeflerimize doğru adım adım yürüyoruz. Felaket tellalları ne derse desin, ülkemizin yolu da bahtı da açıktır. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize, bölgemizdeki tüm krizlere ve çatışmalara rağmen daha önce hiç olmadığı kadar yakınız. Milletimizin duası ve desteğiyle yılmadan, yıkılmadan Türkiye’yi aydınlık yarınlara kavuşturacağız.”

Kabine’de neler görüşüldü?

Kabine Toplantısı’nda orman yangınları, dış politikadaki gelişmeler, savunma sanayii atılımları ve ekonomideki olumlu göstergeler masaya yatırıldı. Erdoğan, Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesi ve Merkez Bankası rezervlerinin 169 milyar dolara ulaşmasının ekonomi adına sevindirici gelişmeler olduğunu söyledi.

Milli Savunma Üniversitesi’nde mezuniyet ve yeni camiler

18 Temmuz’da Milli Savunma Üniversitesi’nde gerçekleşen mezuniyet törenine de değinen Cumhurbaşkanı, 241 subayın kurmaylık eğitimlerini tamamladığını ve 6 yeni caminin hizmete açıldığını belirtti. Mezun olan subayları tebrik eden Erdoğan, açılan camilerin ordu ve üniversite camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Kıbrıs mesajı: “Her zaman yanlarında olacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyarette Barış Harekâtı'nın 51. yılını Kıbrıslı Türklerle birlikte kutladıklarını hatırlattı. Ziyaret sırasında çeşitli yatırımların açılış ve temel atma törenlerine katıldıklarını belirten Erdoğan, Kıbrıs Türkü’nün müreffeh geleceğine destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.