Aksaray’ın Ortaköy ilçesi yakınlarında otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 52 yaşındaki Nuriye Erbaş hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aksaray-Ortaköy yolu Akin köyü yakınlarında meydana geldi. İbrahim Sefa Erbaş (25) idaresindeki 40 ND 005 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Emre Keser’in (22) kullandığı 68 AAY 196 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Nuriye Erbaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim Sefa Erbaş ile kamyonette bulunan Muhammet Bakar (13) ve Muharrem Elçi (36) ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan İbrahim Erbaş’ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Nuriye Erbaş’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kazadan yara almadan kurtulan kamyonet sürücüsü Emre Keser gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.