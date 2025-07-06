Mehmet Uçum, “Yeni Anayasa Gündemini Çarpıtma Gayretleri (2)” başlıklı paylaşımında, terörün sona erdirilmesiyle birlikte demokratik siyasetin güçleneceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Terörsüz Türkiye hedefi kayıtsız, şartsız ve pazarlıksız yürürlüğe sokulmuş bir devlet politikasıdır. Bu süreçte yeni anayasa hiçbir zaman pazarlık unsuru olmamıştır. Üniter yapının tartışılması ya da federalizme geçiş iddiaları tamamen gerçek dışıdır.”

Uçum, terörün ortadan kalkmasıyla birlikte anayasal reformların koşullarının daha da olgunlaşacağını ancak bunun üniter yapının pazarlık konusu yapılması anlamına gelmeyeceğini belirtti.

“Yeni Anayasa TBMM’nin Yetkisindedir”

Yeni anayasa yapımında TBMM’nin yetkisinin sorgulanmasının da hukuki temelden yoksun olduğunu söyleyen Uçum, meclisin halk iradesini temsil ettiğini vurguladı:

“TBMM’nin iradesi sadece mevcut anayasadan kaynaklanmaz. TBMM, halkın asli kurucu iradesinin temsilcisidir. Yeni anayasa yapma yetkisi bu temsiliyetten doğar ve tartışılamaz.”

“Referandumsuz Yeni Anayasa Mümkün Değil”

Uçum, anayasa değişikliğinde halk oylamasının zorunlu olduğunu da vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

“Yeni anayasanın meşruiyeti, halkın onayına sunulmasına bağlıdır. Referandumsuz anayasa, halkın iradesinin gaspı anlamına gelir. Bu nedenle halk onayı olmadan yeni bir anayasanın yürürlüğe girmesi söz konusu olamaz.”

“Amaç Terörsüz Türkiye Hedefini Baltalamak”

Uçum, terörle mücadelede gelinen aşamaların Türkiye için yeni bir dönem açtığını ve bu süreci anayasa üzerinden sabote etme çabalarının açık bir manipülasyon olduğunu ifade etti. Üniter yapının, anayasanın temel ilkeleri arasında yer aldığını belirten Uçum, bu konuda “vazgeçilemez bir devlet ilkesi” vurgusu yaptı.

✔️PAZAR YAZISI



YENİ ANAYASA GÜNDEMİNİ ÇARPITMA GAYRETLERİ (2)



Bugün yeni anayasa hedefine zarar verme girişimlerinden; Terörsüz Türkiye’ye geçişe bağlı olarak yeni anayasa konusunda ileri sürülen asılsız iddialar ile TBMM’nin yeni anayasa yapamayacağına ilişkin abes görüşe… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) July 6, 2025