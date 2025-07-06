Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirilen ağalık ihalesini, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve çok sayıda protokol üyesi yerinde takip etti. İhaleyi başlatan Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, “Bu sadece ağalık değil, bu efsaneye sahip çıkma meselesi” ifadelerini kullandı.

İhale açılış fiyatı 30 milyon TL olarak belirlenirken, tek aday olan Ufuk Özünlü, şu ifadelerle teklifini açıkladı:

“Ağalıkla paranın uzaktan yakından ilgisi yok. Bu gönül işi. Ben 665’in de ağası olacağım. Kırkpınar’a 40 milyon yakışır. 40 milyon 664 bin 665 TL teklif ediyorum. Ayrıca 1 değil, tam 122 koç bağışlıyorum.”

Er Meydanı’nda Türk Bayrağı Coşkusu

İhalenin tamamlanmasının ardından Özünlü, Sarayiçi Er Meydanı’nda tur atarak kutlamalara katıldı. Etkinlik sonrasında dev Türk bayrağı açıldı. Protokol ve seyirciler ayağa kalkarak ellerindeki Türk bayraklarını salladı. Milli birlik ve beraberlik mesajlarıyla meydan büyük bir coşkuya sahne oldu.