Ankara'nın Çubuk ilçesinde büyükbaş hayvan taşıyan bir kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kazada kamyonetteki 8 büyükbaş hayvan ise kesime gönderildi.

Kaza, Akkuzulu Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah E. idaresindeki 18 DE 177 plakalı büyükbaş hayvan yüklü kamyonet ile Hasan E. yönetimindeki 06 S 25313 plakalı minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Abdullah E. ve Hasan E. ile kamyonette bulunan Fatih D. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Devrilen araçlar vinç ve çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kamyonette taşınan 8 büyükbaş hayvanın kazadan sonra kesime gönderildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.