Kampanya kapsamında, yeni Citroen C4’ün benzinli versiyonu için 150 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi sunuluyor. Aynı koşullar, SUV ve sedan genlerini birleştiren Citroen C4 X’in MAX donanım paketinde de geçerli.

Tamamen Elektrikli e-C4 ve e-C4 X Modellerinde de Faizsiz Kredi

Teknoloji ve çevre dostu sürüşü bir araya getiren elektrikli e-C4 ve e-C4 X modellerini tercih edenler de aynı şekilde 150 bin TL’lik 0 faizli kredi desteğinden faydalanabiliyor.

Hafif Ticari Araçlarda 280 Bin TL’ye Kadar 0 Faiz İmkanı

Citroen’in Berlingo Kombi, Berlingo Van, Jumpy Van ve Jumpy Spacetourer gibi hafif ticari araçları için:

280 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi

Veya 700 bin TL için yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

2024 model Jumpy Van ve Jumpy Spacetourer araçlarında:

220 bin TL’ye kadar %0 faizli kredi

550 bin TL’ye kadar %2,99 faizli kredi alternatifi mevcut.

Elektrikli Ami’de 0 Faizli Kredi veya Nakit İndirim!

Citroen’in şehir içi mobilite aracı Ami modelinde ise:

150 bin TL için 12 ay vadeli %0 faizli kredi Sanayi üretimi Mart 2025'te yıllık yüzde 2,5 artış gösterdi İçeriği Görüntüle

Veya 40 bin TL nakit indirim fırsatı kullanıcıları bekliyor.

Citroen Mayıs Kampanyası ile Öne Çıkıyor

Citroen, hem elektrikli hem içten yanmalı motor seçeneklerinde sunduğu sıfır faizli kredi avantajlarıyla, 2024 yılına uygun ödeme kolaylığı ve teknolojik donanımı bir araya getiriyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenler, yetkili Citroen bayileri ile iletişime geçerek detaylı bilgi alabilir.