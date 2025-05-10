Ligde 32 maça çıkan Beşiktaş, 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 55 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in son sırasına demir atan ve küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor karşısında galibiyet arayacak.

Beşiktaş’ta 6 Eksik Var

Beşiktaş'ta kritik karşılaşma öncesinde 6 önemli oyuncu forma giyemeyecek.

Bakhtiyor Zaynutdinov , Elan Ricardo , Emirhan Topçu , Salih Uçan ve Ernest Muçi sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almayacak.

Kaleci Mert Günok, Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Kalede Mert’in yokluğunda Ersin Destanoğlu’nun ilk 11’de yer alması bekleniyor. 24 yaşındaki kaleci, bu sezon toplamda 7 maçta görev aldı ve kalesinde 11 gol gördü.

Sarı Kart Sınırındaki Oyuncular

Beşiktaş’ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında:

Ersin Destanoğlu

Ciro Immobile

Semih Kılıçsoy

Emirhan Topçu (sakatlığı nedeniyle oynayamasa da sınırda)

Bu oyuncular kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

İlk Yarıdaki Maçı Adana Demirspor Kazanmıştı

Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 16. haftada Adana Demirspor ile oynadığı maçı 2-1 kaybetmişti. Adana temsilcisi, ligdeki iki galibiyetinden birini siyah-beyazlılara karşı almıştı.

Beşiktaş Son 2 Maçını Kazandı

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki son iki maçında:

Hatayspor’u 5-1 mağlup etti.

Fenerbahçe’yi deplasmanda 1-0 yenerek derbiden galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, bu çıkışını Adana Demirspor karşısında da sürdürerek ilk 3 yarışındaki iddiasını devam ettirmek istiyor.