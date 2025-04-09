Çin, ABD ürünlerine yönelik ek gümrük tarifesini 10 Nisan 2025 itibarıyla yüzde 84'e çıkarma kararı aldığını duyurdu. Bu karar, iki ülke arasındaki ticaret geriliminin yeniden artmasına yol açabilir.

Karar, Trump’ın Yüksek Gümrük Vergilerine Misilleme Olarak Alındı

Çin'in aldığı bu karar, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetimi altında uygulanan yüzde 104'lük ek gümrük vergisine misilleme olarak değerlendiriliyor. Trump döneminde Çin'e yönelik uygulanan gümrük tarifeleri, Çin'in ürünlerini ABD pazarında daha pahalı hale getirmişti. Bu adımla Çin, ABD'nin ticaret politikalarına karşılık vererek gümrük tarifelerini artırma yoluna gidiyor.

10 Nisan'dan İtibaren Uygulama Başlayacak

Çin hükümeti, bu yeni gümrük tarifesinin 10 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağını açıkladı. Uzmanlar, bu hamlenin ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebileceği ve küresel ticaretin dengesini bozabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ticaret Gerilimi Yükselebilir

Bu gelişme, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin daha da gerilmesine neden olabilir. Çin ve ABD dünyanın en büyük iki ekonomisi olarak, birbirlerinin ana ticaret ortaklarıdır. Yapılan bu hamle, küresel ticaretin gidişatını da etkileyebilir, özellikle bu ülkeler arasındaki ekonomik bağlar sıkı olduğundan, bu tür adımlar dünya çapında tedarik zincirlerini ve ticaretin genel yapısını olumsuz etkileyebilir.

Bu karar, Çin ve ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir.