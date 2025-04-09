Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Nisan 2025 tarihinde Güney Ege'nin güney kesimlerinde (Marmaris-Kaş) kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, rüzgar öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, aynı günün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji, denizcileri ve vatandaşları, bu kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuz etkiler konusunda uyardı. Özellikle denizcilere, açık denizlere açılmama veya gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunuldu. Ayrıca, kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boylarının yüksek olacağı, bu durumun deniz trafiğini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Rüzgarın Etkileri ve Güvenlik Önlemleri

Fırtınanın başta deniz ulaşımını zorlaştırması beklenirken, karasal alanda da ağaçların devrilmesi, çatı uçması ve yer yer taşkın risklerinin oluşması ihtimali bulunuyor. Meteoroloji, fırtına esnasında meydana gelebilecek ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yetkililer, rüzgarın gücünden dolayı özellikle deniz trafiğinde dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunurken, fırtına nedeniyle kıyı bölgelerinde bazı yerleşim alanlarının etkilenen noktalar arasında olabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, bu tip hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği ve trafik kazalarının artabileceği göz önünde bulundurularak, sürücülere de dikkatli olmaları önerildi.

Fırtına Sonrası Beklenen Durum

Fırtınanın, tahminlere göre gece saatlerinde etkisini kaybetmesiyle birlikte, havanın daha sakinleşmesi bekleniyor. Meteoroloji, hava koşullarının düzelmesinin ardından, normal hava şartlarına dönüş yapılacağını belirtti. Ancak, yarından itibaren kuvvetli rüzgarın oluşturacağı tehlikeler ve olumsuz hava koşulları için dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Ege Bölgesi'ndeki vatandaşlar ve denizciler için yapılan bu uyarı, özellikle doğrudan denizle etkileşimde bulunan bölgelerde yaşamını sürdürenler için büyük önem taşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gelişmeleri yakından takip ederek, gerektiğinde yeni açıklamalar yapmayı sürdürecek.