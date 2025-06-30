EBRU APALAK

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması ve erken seçim talepleri için başlattığı imza kampanyası üç ayı geride bıraktı. Üç ayda, başkent Ankara’da 750 bin; 19 Nisan’da düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingiyle adından söz ettiren Yozgat’ta ise 21 binden fazla imza toplandı. CHP’nin Ankara ve Yozgat il başkanlıkları kampanya verilerini SONSÖZ ile paylaştı.

ÇANKAYA, ANKARA’DA İLK SIRADA

Ankara’da en fazla imza, 230 binle Çankaya’dan çıktı. Çankaya’yı 200 binle Yenimahalle, 150 binle Mamak izledi. Kampanyanın birinci ayında imza sayısı 475 bine ulaşmıştı. CHP Ankara İl Başkanlığı’nın verilerine göre, CHP'nin Ankara'daki imza sayısı ilk aydan üçüncü ayın sonuna kadar yaklaşık yüzde 58 oranında arttı. CHP, Ankara’da iki milyon imzaya ulaşmayı hedefliyor.

YOZGAT, HEDEFE YAKLAŞTI

Yozgat Merkez’de 4 bin 151; Çayıralan’da 3 bin 840; Akdağmadeni’nde ise 3 bin 338 yurttaş kampanyayı imzaladı. İlk ayda 13 bin 751 kişi kampanyayı imzalamıştı. Diğer on ilçedeki imzalarla birlikte 21 bin 175 kişiden imza alan CHP, Yozgat’taki 25 bin imza hedefine yaklaştı. CHP Yozgat İl Başkanlığı’nın verilerine göre, Yozgat'taki imza sayısı ilk aydan üçüncü ayın sonuna kadar yaklaşık yüzde 54 oranında arttı.

CHP, kampanya kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Mayıs 2023 seçiminde aldığı 27 milyon oyu geçerek 28 milyon imza toplamayı amaçlıyor.

CHP’nin 29 Mart’ta İstanbul Maltepe’de düzenlediği mitingde imzaya açtığı metinde şu ifadeler yer alıyor:

“Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşmasını; demokratik, adil ve mertçe bir yarışın olacağı seçim sandığının bir an önce kurulmasını istiyorum. Bu adaletsiz ve hukuksuz düzen artık son bulsun istiyorum. Adayımı yanımda, sandığı önümde görmek için imza veriyorum.”