EBRU APALAK

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın lansman etkinliği, 30 Haziran’da Kuğulupark’ta yapıldı. Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) koordinasyonunda, halka açık düzenlenen etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri katıldı. Etkinlikte, adil ve kapsayıcı ulaşım politikalarının önemine dikkat çekildi.

TBB’nin bando takımının gösterisiyle başlayan lansmanda Avrupa Hareketlilik Haftası’nın tanıtım filmi gösterildi. Hafta kapsamında bir bilgi yarışması yapıldı. Yarışmanın sonunda ilk üçe giren kişilere bisiklet hediye edildi. Açılış konuşmalarını ise TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski yaptı.

“AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI BİR ADIMDIR”

TBB Başkan Vekili Zeydan Karalar, konuşmasında ulaşım yoksulluğuna dikkat çekti. “Avrupa’da her üç vatandaştan biri ulaşım yoksulluğu yaşıyor. Bizler de ülkemizde kimseyi geride bırakmayan bir belediyecilik anlayışıyla, ulaşım hizmetlerinin adil, güvenli ve kapsayıcı biçimde tesis edildiğinden emin olmalıyız.” diyen Karalar, tasarımdan katılımcı yönetime, coğrafi işbirliğinden alternatif ulaşım seçeneklerine kadar dört temel başlıkta herkesi kapsayan bir ulaşım modeli hedeflediklerini vurguladı.

Karalar, Adana’daki bisiklet yolu ağının 72 kilometreye çıkarıldığını, hedeflerinin bu ağı 165 kilometreye ulaştırmak olduğunu söyledi. Çocukluk yıllarında bisikletle okula ve işe gitmenin sıradan bir durum olduğunu hatırlattı. “O zamanlar trafik yoğun değildi, güvenliydi. Şimdi ise güvenli bisiklet yollarına ihtiyacımız var.” diyen Karalar, Avrupa’da her yıl 400 bin kişinin hava kirliliğinden öldüğünü, bu durumun dünya geneline yayılmasıyla sayının arttığını belirtti. “Avrupa Hareketlilik Haftası, bisiklete binmek, bisiklet yolları açmak insanların hava kirliliğinden ölmesini engellemenin de bir adımıdır.” ifadelerini kullandı.

AB TÜRKİYE DELEGASYONU BAŞKANI OSSOWSKİ “HADİ HAREKET EDELİM”

Karalar’ın ardından AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Ossowski konuştu. Ossowski, hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitiren kişilerden söz ederek,“Şehirlerimiz kime ait? Sokaklar özel araçlara mı, yoksa insanlara mı ait?” diye sordu. Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki temasına dair şöyle konuştu: “Herkes için hareketlilik, aynı zamanda güvenlik demek. Çocuklar okula yürüyebilmeli, kadınlar gece otobüste güvende hissetmeli, engelli bireyler şehir içinde stresten uzak ve engelsiz şekilde hareket edebilmeli. Avrupa’da her yıl hava kirliliği nedeniyle 400 bin insan hayatını kaybediyor. Belediyeler hava kirliliğini ölçebilir, azaltabilir ve vatandaşlara temiz hava hakkını geri verebilir. Hadi hareket edelim, bisiklete binelim, yürüyelim.”

BAŞKAN KARALAR VE GÜNER, BİSİKLETE BİNDİ

Etkinliğin sonunda belediye başkanları Zeydan Karalar ve Hüseyin Can Güner, bisikletliler ve yurttaşlar bando eşliğinde, Tunalı Hilmi Caddesi’nden TBB’nin Hizmet Binası’na kadar bisiklet sürdü.

Avrupa Hareketlilik Haftası bu yıl “Herkes İçin Hareketlilik” temasıyla düzenleniyor. Bu tema; yaş, engellilik durumu veya sosyoekonomik koşulları fark etmeksizin herkesin ihtiyaçlarını gözeten, kapsayıcı ulaşım politikalarını ve altyapılarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

AB üyesi ve aday ülkelerde her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası’na Türkiye 2004 yılından beri katılıyor.