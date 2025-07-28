Bursa’nın Kestel’den başlayıp Gürsu ve Osmangazi ilçelerine yayılan büyük orman yangınında, üç gönüllü yurttaş hayatını kaybetti. Ancak alevlerin sardığı bölgeyle ilgili ortaya çıkan bir detay, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, yanan ormanlık alanın Gürsu’ya bağlı Dışkaya Mahallesi’nde bulunduğunu ve AKP’li Yıldırım Belediyesi’nin bu bölgeye aylar önce kireçtaşı ocağı ve kırma-eleme tesisi kurmak için başvurduğunu açıkladı.

Emir, “Bursa Valiliği bu projeye ‘ÇED gerekli değildir’ diyerek izin verdi. Yani ormanın yok edilmesinin önünü açtı. Şimdi aynı bölge yandı ve üç yurttaşımızı kaybettik. Bu tesadüf olamaz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın “Ceplerimizde uçak mı var?” sözlerine atıfta bulunan Emir, “Ceplerinde uçak yok ama ormanları yandaşlara peşkeş çekecek haritalar, ÇED’siz ihaleler ve halkın canıyla çizilmiş rant planları var” diyerek iktidara sert tepki gösterdi.

“Yeşil Vatan” söylemlerinin samimiyetsiz olduğunu vurgulayan Emir, “Mesele ağaç değilmiş, mesele orman değilmiş. Bu millet böyle bir ihaneti hak etmiyor” ifadelerini kullandı.