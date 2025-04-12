CHP, 21’inci Olağanüstü Kurultay’da Parti Meclisi (PM) üyelerini belirledikten sonra, parti genel merkezinde ilk Parti Meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantı, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında, saat 12.00’de başladı. Kurultay sonrası yapılan bu ilk toplantıda, CHP lideri Özgür Özel’in yanına, Parti Meclisi’nin en genç ve yeni üyeleri olan Berkay Gezgin ve Berna Özgül oturdu. Toplantı basına kapalı olarak yapıldı ve burada parti içindeki yeni görev atamaları ile yapılan görevlendirmeler ele alındı. Ayrıca, Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri de bu toplantıda belirlendi.

MYK üyeleri şu isimlerden oluştu: Selin Sayek Böke, Ensar Aytekin, Gül Çiftci Binici, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Burhanettin Bulut, Deniz Yücel, Gökçe Gökçen, Aylin Nazlıkaya, Gamze Taşcıer, Namık Tan, Deniz Yavuzyılmaz, Sevgi Kılıç, Yalçın Karatepe, Murat Bakan, Gülşah Deniz Atalar, Suat Özçağdaş, Yankı Bağcıoğlu, Zeliha Aksaz Şahbaz, Pınar Uzun Okakın, Erhan Adem, Mehmet Necati Yağcı ve Ulaş Karasu.