Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38.Olağan Kurultayı, yargıya taşındı. Ancak kurultay süreci, bazı delegeler tarafından “şaibeli” olarak nitelendirildi. Özellikle, “oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği” iddiaları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulmaya başlandı.

“Mutlak Butlan” Ne Anlama Geliyor?

Hukukta “mutlak butlan”, bir işlemin başından itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor. Bu durum genellikle, usul şartlarına uyulmadığında gündeme gelir. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Kamile Bahar Önal, kurultayın iptali ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılması talebiyle ayrı ayrı davalar açtı. Davacı taraflar, CHP kurultayında delege seçimleri, oy kullanma süreçleri ve sandık güvenliğinin ihlal edildiğini iddia ederek, kurultayın “yok hükmünde” sayılması gerektiğini savunuyor.

Kayyum Ataması Gündeme Gelebilir Mi?

Eğer mahkeme CHP kurultayını iptal ederse ve yeni yönetim hukuki geçerliliğini ortadan kaldırırsa, partinin genel başkansız kalma riski doğabilir. Bu durumda ise geçici bir yönetim oluşturulması yani kayyum atanması meydana gelebilir. Ancak kayyum atanması otomatik bir süreç değil, mahkemenin bu yönde karar vermesi gereken bir süreçtir. Kayyum atanması, partinin yasal işleyişinin durmaması için geçici bir çözüm mekanizmasıdır. CHP kurultayına ilişkin açılan dava, partinin siyasi geleceğini ve yerel seçim sonrası pozisyonunu doğrudan etkileyebilir. Mahkeme, “mutlak butlan” gerekçesini kabul ederse, sadece CHP yönetimi değil, Türkiye’de siyasi partilerin iç işleyişinde pek çok tartışmayı yeniden alevlendirebilir.

CHP Kurultay davası 2025 Ne zaman, Saat kaçta yapılacak?

30 Haziran 2025 Pazartesi günü yani bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleşecek duruşma saat 10.00'da başlayacak. Zira 17 Nisan'daki duruşmada dava 30 Haziran 2025 saat 10.00'a ertelenmişti.

Fotoğraf; Milliyet.com.tr