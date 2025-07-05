Olay, saat 22.00 sıralarında Girne Mahallesi Malazgirt Meydanı’nda yaşandı. Kısmi görme kaybı olan Durmuş Canbaz, arkadaşlarıyla yol kenarındaki banka oturdu, yakın zamanda satın aldığı cep telefonundan müzik dinlemeye başladı. Bu esnada ileri yaştaki arkadaş grubunun yanına gelen bir şahıs, Canbaz’ın elinden cep telefonunu aldı ve kaçarak bölgeden uzaklaştı. İyi göremediği için önce şaka yapıldığını zanneden Canbaz, bir süre bekledikten sonra telefonunu getiren olmayınca çalındığını fark etti.

"Birisi elimden telefonu sıyırıp aldı"

Canbaz’ın şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi geldi. Başından geçen olayı anlatan Durmuş Canbaz, “Arkadaşlarımızla burada telefonla oynayarak vakit geçiyorduk. Sonra müzik açtım. Birisi elimden telefonu sıyırıp aldı. İleriye doğru koştuğunu hissettim. Ben şaka yapıyorlar sandım. Geri getirecekler sandım” diye konuştu.

Polis, kapkaç olarak nitelendirilen hırsızlık olayıyla alakalı şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mert CONA/ AYDIN, (DHA)-