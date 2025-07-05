FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya ekibi Fluminense, Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal’i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya ekibi Fluminense ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal karşı karşıya geldi. Orlando’daki Camping World Stadyumu’nda TSİ 22.00’de başlayan karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie düdük çaldı.

Danny Makkelie’nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlendi. Karşılıklı pozisyonlarla geçen mücadelede Brezilya ekibi Fluminense, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Fluminense’ye galibiyeti getiren golleri 40’ıncı dakikada Martinelli ile 70’inci dakikada Hercules kaydetti. Al Hilal’in tek golü ise 51’inci dakikada Marcos Leonardo’dan geldi.

Bu sonucun ardından Fluminense, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda ilk yarı finalist oldu. Al Hilal ise turnuvaya veda etti.

Fluminense, yarı finalde Palmeiras - Chelsea eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.