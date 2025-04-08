Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 'Cemevleri: Dünü, Bugünü, Yarını Sempozyumu', Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı. 2 gün sürecek olan sempozyuma Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Naci Bostancı ve çok sayıda akademisyen ile Alevi-Bektaşi toplumunun inanç ve kanaat önderleri katıldı.

'MİLLİ BİRLİĞİMİZİ PEKİŞTİRMEYİ AMAÇLAMAKTAYIZ'

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir, cemevlerinin resmi statüye kavuşmasının önemine işaret ederek, "Cemevlerinin yasal statüye kavuşması Alevi-Bektaşi inancı, erkanı ve kültürümüz adına büyük bir adımdır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu adımlarda emeği olan kişilere ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz de bu kapsamda yürüttüğümüz hizmetler ve projeler aracılığıyla, toplumsal birliğimizin ve beraberliğimizin güçlenmesine katkı sağlamayı, milli birliğimizi pekiştirmeyi amaçlamaktayız. Birlik ve beraberlik içinde atılan her adım hem toplumumuzun hem de geleceğimizin daha sağlam temeller üzerinde yükselmesine imkan vermektedir" ifadelerini kullandı.

'TÜM CEMEVLERİMİZE DOKUNMAYI HEDEFLİYORUZ'

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın 2 yıl önce faaliyete geçtiğini aktaran Özdemir, "Biz bu süre içinde 2 bin 102 cemevi tespit ettik ve cemevlerimizin 1200 tanesinden bakım-onarım için 1900 dilekçe aldık. Bugün itibarıyla 916 cemevimizin aydınlatma gideri başkanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Sene sonuna kadar bu sayıyı 1500'e çıkarmak hedefindeyiz. Bu 2 yıl içinde 355 cemevimize bakım-onarım ve tefrişat desteği verdik. 500 cemevinden daha fazlasını 2025 yılı için planladık ve resmi süreçleri başlattık. 4-5 yıl içinde tüm cemevlerimize dokunmayı ve ihtiyaçlarının önemli kısmını karşılamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın çalışmaları ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda Türkiye'ye yönelik takiplerin sonlandırıldığını vurgulayan Özdemir, "Başkanlığımızın çalışmaları sayesinde bizim görev alanımıza giren tüm konuların takibi Avrupa Konseyi tarafından sonlandırılmıştır. Elbette biz hizmetlerimizi 2 ana motivasyonla yerine getiriyoruz. Birincisi Alevi-Bektaşi toplumunun memnuniyetini sağlamak, İkincisi ise milli birliğimizi pekiştirmek. Bundan sonra da çalışmalarımızın ana kaynağı bu 2 husus olacaktır" diye konuştu.

Özdemir ayrıca, "Bilim dünyasında güçlü bir rüzgar estirdik. Birçok bilimsel toplantıyı desteklediğimiz gibi yaptığımız çalışmalarda yüzlerce akademisyen ve araştırmacıdan istifade ettik. Alevilik ve Bektaşilik araştırmalarını hapsedildiği dar alandan çıkarma yolunda önemli mesafe aldık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde binlerce akademisyen ve araştırmacıyı çalışmalarımıza dahil ederek Alevilik ve Bektaşilik araştırmalarına altın çağını yaşatmak istiyoruz" dedi. (DHA)