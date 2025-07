Çankaya Belediyesi’nin geleneksel hale gelen Açık Hava Sinema Günleri, bu yıl da sinemaseverlere nostalji dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. 11 Temmuz’da Keklikpınarı Pazaryeri’nde başlayacak etkinlikler, 30 Ağustos’a kadar ilçenin farklı bölgelerinde devam edecek.

Toplam 15 ayrı noktada düzenlenecek gösterimlerde, 9 farklı film Çankayalılarla buluşacak. Neşeli Günler, The Truman Show, Ben Efsaneyim, Can Dostlar, Aykut Enişte, Moana, Cumhuriyet Şarkısı, Bizim Aile ve Aile Arasında gibi sevilen yapımlar, yaz akşamlarını renklendirecek. Tüm gösterimler saat 20.00’de başlayacak.

Etkinliklere katılan izleyicilere ücretsiz olarak sıcak patlamış mısır, gazoz ve su ikramı da yapılacak.

Başkan Güner’den Davet: “Hepinizi bekliyoruz”

Açık hava sinema etkinliklerinin mahalle kültürünü canlandırma amacı taşıdığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, “Sinema nostaljisini komşularımızla yeniden yaşamak istiyoruz. Parklarımızda ve modern pazar yerlerimizde düzenlediğimiz bu etkinliklerle halkımızı bir araya getirmeye devam edeceğiz. Tüm komşularımızı Açık Hava Sinema Günleri’ne davet ediyorum” dedi.

Gösterim Takvimi

1. Hafta

📍 11 Temmuz Cuma – Keklikpınarı Pazaryeri – Neşeli Günler

📍 12 Temmuz Cumartesi – Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı – The Truman Show

📍 13 Temmuz Pazar – Uğur Mumcu Parkı – Ben Efsaneyim

2. Hafta

📍 18 Temmuz Cuma – Aşıkpaşa Pazaryeri – Can Dostlar

📍 19 Temmuz Cumartesi – Cebeci Pazaryeri – Aykut Enişte

📍 19 Temmuz Cumartesi – Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı – Moana

3. Hafta

📍 25 Temmuz Cuma – İsmet İnönü Parkı – Cumhuriyet Şarkısı

📍 26 Temmuz Cumartesi – Kurtuluş Parkı – Cumhuriyet Şarkısı

4. Hafta

📍 31 Temmuz Perşembe – Ayrancı Pazaryeri – Can Dostlar

📍 1 Ağustos Cuma – Esat Özgürlük Meydanı – Neşeli Günler

📍 2 Ağustos Cumartesi – Can Yücel Parkı – The Truman Show

5. Hafta

📍 8 Ağustos Cuma – Sağlıkçılar Parkı – Bizim Aile

📍 9 Ağustos Cumartesi – Yılmaz Güney Sahnesi Bahçesi – Aile Arasında

📍 9 Ağustos Cumartesi – Mürsel Uluç Pazaryeri – Aykut Enişte

6. Hafta

📍 15 Ağustos Cuma – Keklikpınarı Pazaryeri – Aykut Enişte

📍 16 Ağustos Cumartesi – Çayyolu Muharrem Dalkılıç Parkı – Aile Arasında

7. Hafta

📍 22 Ağustos Cuma – Uğur Mumcu Parkı – Can Dostlar

📍 23 Ağustos Cumartesi – Cebeci Pazaryeri – Bizim Aile

8. Hafta

📍 29 Ağustos Cuma – Sokullu Pazaryeri – Ben Efsaneyim

📍 30 Ağustos Cumartesi – Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi Bahçesi – Cumhuriyet Şarkısı