Çankaya Belediyesi, ilçe genelinde temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Kent sağlığını korumak amacıyla eskiyen çöp konteynerlerini yenileyen ve ihtiyaç duyulan noktalara yenilerini yerleştiren belediye, 1.500 yeni konteyneri hizmete sunmaya başladı. Çalışmalar kapsamında ilk olarak Çiğdem Mahallesi’nde kullanım ömrünü tamamlayan 3 metreküplük konteynerler kaldırılarak yerlerine galvaniz çöp konteynerleri konuldu.

Yeni konteynerlerin yerleştirilmesinin yanı sıra mevcut konteynerlerin bakımını da ihmal etmeyen belediye ekipleri, bakteri oluşumu ve kötü kokuların önüne geçmek için düzenli yıkama ve temizlik çalışmaları yapıyor. Günlük program dahilinde sürdürülen yıkama ve ilaçlama işlemleriyle vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaları hedefleniyor.